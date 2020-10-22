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موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

Time منذ 22 دقيقة
Views 1396
موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الخميس، عن إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في السابع من ديسمبر المقبل، بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال ”فيفا“ إنه بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود ذات الصلة، سيقام الحفل كحدث افتراضي دون حضور ممثلي الاتحادات الأعضاء في الخامسة مساء بالتوقيت العالمي (غرينتش)“.

ويذكر أنه سيتم تقسيم دول القارة البالغ عددها 55 دولة إلى عشر مجموعات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة إلى المونديال مباشرة.

كما سينضم أفضل منتخبين اثنين في التصنيف العام لدوري الأمم الأوروبية إلى أصحاب الوصافة في المجموعات العشر بالتصفيات، ليصبح العدد 12منتخبا يتم توزيعها على ثلاثة مسارات، بواقع 4 منتخبات في كل مسار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف وفريولااات .. وتنضبط ..
الداهيه
فاتن......😂😂😂😂😂😂 هذي حمار القايله يعافها...
ابو محمد 😎 ✍️
وين حقوق الإنسان والحيوان عن هذا الحيوان ...؟؟ .. والا المسأله مزاجيه ...؟؟
احمد
كلكم داجين شوفوا اوت ويرفع يده جوفينكو ويقول للحكم والراية وو ولكن لم يسمعوا له وجاء بلنتي وهدف وتبغونه يرقص مثلا وقبل العام ضيعتوا بطولة و3 نقاط بنفس الطريقه بل اليوم اشد واوضح
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي ..

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