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«حمدالله» يُسكن أوجاع النصراويين بالكلام «المعسول»: سنعود أشرس

Time منذ 35 دقيقة
Views 1617
«حمدالله» يُسكن أوجاع النصراويين بالكلام «المعسول»: سنعود أشرس

طلال الغامدي (صدى):
حرص مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، على احتواء غضب جماهير النصر بعد الهزيمة الثانية المذلة، أمام التعاون.

وقال"حمدالله" الذي أثار جدلا مؤخرًا بشأن رحيله: لجماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى ان شاء الله، هذه فترة فراغ سنتعداها و نكون أشرس من أي وقت مضى، و أعدكم سنفرح كثيرا بإذن رب العالميين.

ورفض جمهور النصر الغاضب كلمات اللاعب المغربي، مشيرين إلى أنه كان منذ أيام يفكر في الرحيل لرغبته في زيادة راتبه، فيما تضامن معه اخرون متمنين سرعة تعافي النصر.

ويأتي غضب الجماهير بعد مرحلة مُربكة مر بها النادي بداية من دوري أبطال آسيا الذي فرط فيه الفريق على الرغم من تواضع النسخة الحالية، وصولًا إلى هزيمتي الدوري المتتالية على يد ناديي الفتح والتعاون، إضافة إلى الاضطراب الذي سببه حمدالله ومدير أعماله بالحديث عن رحيله عن صفوف الفريق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف وفريولااات .. وتنضبط ..
الداهيه
فاتن......😂😂😂😂😂😂 هذي حمار القايله يعافها...
ابو محمد 😎 ✍️
وين حقوق الإنسان والحيوان عن هذا الحيوان ...؟؟ .. والا المسأله مزاجيه ...؟؟
احمد
كلكم داجين شوفوا اوت ويرفع يده جوفينكو ويقول للحكم والراية وو ولكن لم يسمعوا له وجاء بلنتي وهدف وتبغونه يرقص مثلا وقبل العام ضيعتوا بطولة و3 نقاط بنفس الطريقه بل اليوم اشد واوضح
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي ..

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