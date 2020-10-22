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«بن جاسم» يثير السخرية بتحليل غريب: «عندما تطلب مٌحلل من جولي شيك»

Time منذ 44 دقيقة
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«بن جاسم» يثير السخرية بتحليل غريب: «عندما تطلب مٌحلل من جولي شيك»

ماجد القزيز (صدى):
عاود عراب الخراب القطري حمد بن جاسم الظهور من جديد، في محاولة منه للبقاء داخل المشهد وإن كان ذلك من خلال تحليل سطحي وهش لما يدور في العالم.

وتلقى حمد بن جاسم تعليقات ساخرة من تحليله لمشهد الانتخابات الأمريكية والتنافس بين ترامب وبايدن.

وقال "بن جاسم" عبر "تويتر" : "الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأميركية تشير إلى أن "جو بايدن" المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري "دونالد ترمب" في البيت الأبيض لأربع سنوات اخرى.

وكان هذا التعليق هو الأبرز والسبب في السخرية من "بن جاسم"؛ نظرًا لأن تعليقه لم يُضف جديد بل جاء مريبًا.

وسخر رجل الأعمال منذر آل الشيخ من عراب الخراب، بقوله : "عندما تطلب محلل استراتيجي من جولي شيك!!..يفوز جو بايدن ولا استبعد فوز ترامب!".

وأضاف أخر: "اقفل حسابك.. ارحم لك. اصبحت مكشوف واضحوكه للجميع.. وتاريخك اسود."

وقصف أخر جبهته قائلا: "لاشك ان سياستكم في قطر تعتمد على من في البيت الابيض لأنكم لا تملكون السيادة المطلقة وتركيا وايران مشاريعهم التوسعية تعتمد على ذلك. لكن بالمقابل السعودية ثبتت الامن في البحرين والان تطهر وتعيد شرعية اليمن وصادمت الموجود في البيت الابيض اوباما..هنا معنى السيادة التي لم ولن تفهمها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف وفريولااات .. وتنضبط ..
الداهيه
فاتن......😂😂😂😂😂😂 هذي حمار القايله يعافها...
ابو محمد 😎 ✍️
وين حقوق الإنسان والحيوان عن هذا الحيوان ...؟؟ .. والا المسأله مزاجيه ...؟؟
احمد
كلكم داجين شوفوا اوت ويرفع يده جوفينكو ويقول للحكم والراية وو ولكن لم يسمعوا له وجاء بلنتي وهدف وتبغونه يرقص مثلا وقبل العام ضيعتوا بطولة و3 نقاط بنفس الطريقه بل اليوم اشد واوضح
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي ..

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