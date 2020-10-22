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"المرور": عدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية مخالفة مرورية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1488
"المرور": عدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية مخالفة مرورية

عادل الحربي (صدى):
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات للتقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية، موضحة أن عدم التقيد بها يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وأضافت إدارة المرور أن التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق.

وأوضح المرور أن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية يعد مخالفة مرورية.

وكان المرور ذكر في وقت سابق، أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف وفريولااات .. وتنضبط ..
الداهيه
فاتن......😂😂😂😂😂😂 هذي حمار القايله يعافها...
ابو محمد 😎 ✍️
وين حقوق الإنسان والحيوان عن هذا الحيوان ...؟؟ .. والا المسأله مزاجيه ...؟؟
احمد
كلكم داجين شوفوا اوت ويرفع يده جوفينكو ويقول للحكم والراية وو ولكن لم يسمعوا له وجاء بلنتي وهدف وتبغونه يرقص مثلا وقبل العام ضيعتوا بطولة و3 نقاط بنفس الطريقه بل اليوم اشد واوضح
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي ..

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