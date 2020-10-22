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رجال أعمال وشيوخ قبائل يستعدون لاستضافة المتأثرين بحريق تنومة

Time منذ ساعة
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رجال أعمال وشيوخ قبائل يستعدون لاستضافة المتأثرين بحريق تنومة

عادل الحربي (صدى):
تواصل فرق الدفاع المدني والجهات المساندة أعمالها لإخماد حريق جبل غلامة في تنومة، الذي اندلع أمس الأربعاء.

وكشف تقرير تلفزيوني، أنه تم فتح الشقق والوحدات السكنية مجانًا لاستقبال أهالي المناطق المتأثرة بالحريق، وذلك تحسبًا لأي طارئ يستدعي إخلاء المنازل، وفقًا لـ " الإخبارية ".

وأوضح التقرير أن أحد رجال الأعمال أكد استعداده لفتح شققه السكنية مجانًا لاستقبالهم، مشيرًا إلى أن الجهة الغربية من جبل غلامة تضم بعض القرى، عكس الجزء الشرقي منه الذي لا توجد به تجمعات سكانية كبيرة.

وأكد على أن العديد من شيوخ القبائل ورجال الأعمال في المنطقة فتحوا الشقق والوحدات السكنية لاستقبال الأهالي حال استدعى الأمر إخلاء منازلهم.

ويذكر أن القيادة الميدانية الموحدة التي وجه بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمحافظة تنومة، تقوم بتقديم المساندة والدعم للفرق الميدانية وادارة الحدث تحت إشراف من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة.

كما اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية لمحاصرة الحريق منها إخلاء منزل مجاور من السكان تحسباً لاتساع رقعة الحريق، وإعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة بعد التأكد من سلامتها وتطبيق جميع التدابير الاحترازية والوقائية.

في حين تتابع غرفة العمليات المشتركة تنظيم الحركة المرورية على الطريق المحاذي لموقع الحريق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف وفريولااات .. وتنضبط ..
الداهيه
فاتن......😂😂😂😂😂😂 هذي حمار القايله يعافها...
ابو محمد 😎 ✍️
وين حقوق الإنسان والحيوان عن هذا الحيوان ...؟؟ .. والا المسأله مزاجيه ...؟؟
احمد
كلكم داجين شوفوا اوت ويرفع يده جوفينكو ويقول للحكم والراية وو ولكن لم يسمعوا له وجاء بلنتي وهدف وتبغونه يرقص مثلا وقبل العام ضيعتوا بطولة و3 نقاط بنفس الطريقه بل اليوم اشد واوضح
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي ..

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