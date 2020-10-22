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شاهد..«تميم» يحاول إنقاذ أردوغان بإجبار التجار على شراء منتجات تركيا

Time منذ 41 دقيقة
Views 2074
شاهد..«تميم» يحاول إنقاذ أردوغان بإجبار التجار على شراء منتجات تركيا

ماجد القزيز (صدى):
يحاول الرئيس التركي أردوغان النجاة بعد حملة المملكة لمقاطعة منتجات تركيا التي وصل صداها إلى عدد كبير من الدول العربية وغيرها من الدول المتضرة من سياسات أردوغان الإجرامية حول العام.

وبطبيعة الحال هرع السلطان العثماني إلى الأمير القطري تميم بن حمد الذي أجبر تجاره على شراء المنتجات التركية في ظل المقاطعات الواسعة لها.

ودشنت قطر حملة مضادة بأمر "تميم"؛ لإنقاذ أردوغان من الغرق؛ حيث اجبر التجار القطريين على إطلاق حملة "أشتري المنتج التركي فقط" لشراء منتجات تركية كثيرة لا يحتاج السوق إليها ولكن لتعويض حليفة الشيطاني الأكبر.

ويبدو أن المملكة نجحت في ضرب عصفورين بحجر واحد؛ حيث أوجعت الرئيس التركي والأمير القطري الداعم الأول لسياسات تركيا الإجرامية.

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أحدث التعليقات

algernaas4
منها وأردي إن شاء الله
الداهيه
تطبييييززززاً للنظام
الداهيه
دخين راح تطززها الشركه بغرامه عشرتلاف 😂😂😂😂
غليس ولد رماح
يعاندونك على إيش وهل لك من الأمر شيئآ
ابوسامي
سلق ال ابراهيم

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