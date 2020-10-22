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شاهد.. برتغالية تهاجم "فيتوريا" : "التعاون فرض الهزيمة رغم طرد لاعبه"

Time منذ 48 دقيقة
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شاهد.. برتغالية تهاجم "فيتوريا" : "التعاون فرض الهزيمة رغم طرد لاعبه"

نواف السالم (صدى):
لم يتلقى البرتغالي روي فيتوريا، انتقادات واسعة من جماهير النصر فقط، بل امتدت الانتقادات إلى الصحافة البرتغالية.

وسلطت صحيفة a bola البرتغالية، الضوء على الهزيمة الثانية للنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقيادة فيتوريا.

وأكدت الصحيفة في تقرير ترجمته "صدى"، أن "فيتوريا" خسر أمام الفتح في الجولة الأولى، وخسر أمام التعاون في الجولة الثانية على الرغم من طرد لاعب تعاوني في الدقيقة 9 من اللقاء، ليفرض هزيمة أخرى على روي فيتوريا".

وهاجم العديد من النقاد الرياضيين، مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها النصر خلال الفترة الماضية.

وحمّل النقاد، "فيتوريا" المسؤولية كاملة عن هزائم النصر المتتالية إذ خرج من الآسيوية ثم خسر أول جولتين في الدوري، بالإضافة إلى عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.

وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.

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أحدث التعليقات

algernaas4
منها وأردي إن شاء الله
الداهيه
تطبييييززززاً للنظام
الداهيه
دخين راح تطززها الشركه بغرامه عشرتلاف 😂😂😂😂
غليس ولد رماح
يعاندونك على إيش وهل لك من الأمر شيئآ
ابوسامي
سلق ال ابراهيم

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