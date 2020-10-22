بالصور.. الهلال راحة غدًا ويستعد لكأس الملك بدءًا من السبت

ماجد محمد (صدى):
وصل فريق نادي الهلال إلى الرياض بعد مباراته التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع أبها بنتيجة هدف لهدف، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومنح الجهاز الفني بالهلال اللاعبين راحة غدا الجمعة، كما يواصل فريق نادي الهلال تدريباته بدءًا من السبت المقبل استعدادًا لمواجهة أبها في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء القادم.
وكان التعادل الإيجابي خيم على مباراة الهلال وأبها بهدف لكلا منهما، حيث سجّل أندريه كاريلو هدف الهلال في الدقيقة 36 بتمريرة من الإيطالي جيوفينكو، في حين تعادل سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط، في حين سجل أبها أول نقطة له في الموسم الجاري.