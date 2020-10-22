الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال راحة غدًا ويستعد لكأس الملك بدءًا من السبت

Time منذ 32 دقيقة
Views 1506
بالصور.. الهلال راحة غدًا ويستعد لكأس الملك بدءًا من السبت

ماجد محمد (صدى):
وصل فريق نادي الهلال إلى الرياض بعد مباراته التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع أبها بنتيجة هدف لهدف، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح الجهاز الفني بالهلال اللاعبين راحة غدا الجمعة، كما يواصل فريق نادي الهلال تدريباته بدءًا من السبت المقبل استعدادًا لمواجهة أبها في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء القادم.

وكان التعادل الإيجابي خيم على مباراة الهلال وأبها بهدف لكلا منهما، حيث سجّل أندريه كاريلو هدف الهلال في الدقيقة 36 بتمريرة من الإيطالي جيوفينكو، في حين تعادل سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط، في حين سجل أبها أول نقطة له في الموسم الجاري.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

algernaas4
منها وأردي إن شاء الله
الداهيه
تطبييييززززاً للنظام
الداهيه
دخين راح تطززها الشركه بغرامه عشرتلاف 😂😂😂😂
غليس ولد رماح
يعاندونك على إيش وهل لك من الأمر شيئآ
ابوسامي
سلق ال ابراهيم

أخر الأخبار

الهلال يعرض 8 مليون يورو لشراء لاعب لشبونه
الهلال يعرض 8 مليون يورو لشراء لاعب لشبونه
Time منذ 5 دقائق Views 1212
فيديو مؤثر لاستغاثات مُصاب لحادث الخبر من تحت الأنقاض.. ويؤكد: كنت حامل هم أمي"
فيديو مؤثر لاستغاثات مُصاب لحادث الخبر من تحت الأنقاض.. ويؤكد: كنت حامل هم أمي"
Time منذ 12 دقيقة Views 1379
المصور تورط مع فستان العروس
المصور تورط مع فستان العروس
Time منذ 19 دقيقة Views 258
الصيد بسهوله
الصيد بسهوله
Time منذ 20 دقيقة Views 260
بلقيس ترد على احد المعجبين
بلقيس ترد على احد المعجبين
Time منذ 20 دقيقة Views 247
مذيعة العربية تعلن خضوعها لعملية جراحية خطيرة
مذيعة العربية تعلن خضوعها لعملية جراحية خطيرة
Time منذ 21 دقيقة Views 346
الأهلي ينتزع فوزًا ثمينًا من الوحدة "فيديو"
الأهلي ينتزع فوزًا ثمينًا من الوحدة "فيديو"
Time منذ 26 دقيقة Views 1491
بالصور.. الهلال راحة غدًا ويستعد لكأس الملك بدءًا من السبت
بالصور.. الهلال راحة غدًا ويستعد لكأس الملك بدءًا من السبت
Time منذ 32 دقيقة Views 1506
شاهد..«تميم» يحاول إنقاذ أردوغان بإجبار التجار على شراء منتجات تركيا
شاهد..«تميم» يحاول إنقاذ أردوغان بإجبار التجار على شراء منتجات تركيا
Time منذ 40 دقيقة Views 2073
شاهد.. برتغالية تهاجم "فيتوريا" : "التعاون فرض الهزيمة رغم طرد لاعبه"
شاهد.. برتغالية تهاجم "فيتوريا" : "التعاون فرض الهزيمة رغم طرد لاعبه"
Time منذ 48 دقيقة Views 1730