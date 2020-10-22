«الهريفي» يفقد أعصابه بعد هزيمة النصر:«فيتوريا بدون هوية ولا أسلوب ولا منهجية»

طلال الغامدي (صدى):
أثارت هزيمة النصر، اليوم الخميس، غضب لاعب النصر السابق فهد الهريفي؛ الذي فقد السيطرة على أعصابه لاستمرار أخطاء الجهاز الفني طوال المباريات الماضية.
وقال "الهريفي" عبر "تويتر"، إن هزائم النصر يتحمل مسؤوليتها المدرب البرتغالي فيتوريا؛ لأنه ليس له هوية منذ البداية.
وغرد "الهريفي" : محللين ( مخللين) القناوات يقولون.. من اول مباراة تحكمون على عمل مدرب ! لا يعرفون ان له موسمين ونصف مع الفريق لا له هويه ولا اسلوب ولا منهجيه !؟".
وتابع : "نقدي للافادة لا ( للمصالح )..اعرف ان هناك قلوب عاشقة تستنى ..المديح يستغلها اصحاب المصالح .!؟ من الاخر لا تعاندوني في كل شي..هناك فرق كبير".
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