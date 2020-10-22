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الهزيمة تُقرب "فيتوريا" من الرحيل

Time منذ ساعة
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الهزيمة تُقرب "فيتوريا" من الرحيل

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر إعلامية، عن اقتراب النصر من إقالة البرتغالي روي فيتوريا، بعد النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضية.

وطالب عدد من النصراويين بإقالة المدرب البرتغالي؛ معتبرين أنه ليس لديه رؤية فنية صحيحة، وهو ما أدى إلى الخروج من الآسيوية وخسارة أو جولتين في دوري المحترفين.

وأكدت المصادر، أن هناك عدة أسماء تدرسها إدارة النصر للتعاقد معه؛ لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.

وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.

وهاجم العديد من النقاد الرياضيين، مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها النصر خلال الفترة الماضية.

وحمّل النقاد، "فيتوريا" المسؤولية كاملة عن هزائم النصر المتتالية إذ خرج من الآسيوية ثم خسر أول جولتين في الدوري، بالإضافة إلى عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

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أحدث التعليقات

algernaas4
منها وأردي إن شاء الله
الداهيه
تطبييييززززاً للنظام
الداهيه
دخين راح تطززها الشركه بغرامه عشرتلاف 😂😂😂😂
غليس ولد رماح
يعاندونك على إيش وهل لك من الأمر شيئآ
ابوسامي
سلق ال ابراهيم

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