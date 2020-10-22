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"المريسل" يصب غضبه على فيتوريا ويؤكد : "الغيابات ليست مبرر"

Time منذ ساعة
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"المريسل" يصب غضبه على فيتوريا ويؤكد : "الغيابات ليست مبرر"

نواف السالم (صدى):
طالب الإعلامي عبدالعزيز المريسل، إدارة نادي النصر بإقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق، والتعاقد مع أحد الأسماء التي يتم دراستها الآن لقيادة الفريق.

وأكد "المريسل" أنه لو كان رئيسًا للنصر لكان: " أقال فيتوريا وتعاقد مع أحد الأسماء الموجودة على الطاولة، أعاد بتروس وأعار الكوري، ألغى عقد موسى وأحضر من يتم مفاوضته والذي ربما يتأخر حضوره الفترة الشتوية (10)، ألغى إعارة صالح العباس، أعاد الثقة ليحيى الشهري ".

وأضاف: " أعتقد أن اللاعب الكوري سيكون مفيد فنياً، لكن أثبتت المباراتين الماضيتين أن وجود بيتروس أهم من وجود الكوري كيم، بالإمكان إعادة كيم الفترة الشتوية أو الموسم القادم ".

وأشار إلى أن" فيتوريا" لم يتعامل تكتيكيًا بشكل جيد في اللقاء، مضيفًا: " غيابات الفريق ليست مبرر خاصة مع الطرد وتوقيته، النصر لديه أكثر من مدرب على طاولته هذه الفترة وأغلبهم مدربين مميزين"، متسائلًا: "هل سيتم منح فيتوريا فرصة أخيرة أمام الأهلي في كأس الملك أم يصدر القرار فوراً ؟ ".

كما تسائل: " باقي على إغلاق الفترة الاولى 3 أيام وهناك أسئلة تستحق البحث عن إجابة.. هل ممكن يعود بيتروس لتمثيل الفريق؟ هل ممكن يتم إلغاء إعارة صالح العباس؟هل ممكن يأتي لاعب أجنبي جديد ؟".

وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.

وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.

وهاجم العديد من النقاد الرياضيين، مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها النصر خلال الفترة الماضية.

وحمّل النقاد، "فيتوريا" المسؤولية كاملة عن هزائم النصر المتتالية إذ خرج من الآسيوية ثم خسر أول جولتين في الدوري، بالإضافة إلى عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

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أحدث التعليقات

algernaas4
منها وأردي إن شاء الله
الداهيه
تطبييييززززاً للنظام
الداهيه
دخين راح تطززها الشركه بغرامه عشرتلاف 😂😂😂😂
غليس ولد رماح
يعاندونك على إيش وهل لك من الأمر شيئآ
ابوسامي
سلق ال ابراهيم

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