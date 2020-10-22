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«جستنيه» يطقطق على النصر: «كله من شرارة اللي روج للمشروع بحرارة»

Time منذ 11 دقيقة
Views 1364
«جستنيه» يطقطق على النصر: «كله من شرارة اللي روج للمشروع بحرارة»

ماجد محمد (صدى):
فتح نادي النصر بهزيمته الثانية اليوم في الدوري بموسمه الجديد بابًا من الانتقادات اللاذعة والهجوم على خلفية تدهور مستوى الفريق منذ إضاعة دوري أبطال أسيا في نسخته الأسهل على الإطلاق.

وعلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على هزيمة النصر أمام التعاون، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت في الترويج لمشروع النصر بشكل مبالغ فيه.

وقال "جستنيه" عبر "تويتر" : "ااااااه على المشروع.. من روج لهذا المشروع .. اصبح مشروع شرارة.. بطولة اسيوية سهلة جداً ضاعت.. ستة نقاط سهلة جداً .. امام الفتح والتعاون برضه ضاعت.. كله من شرارة ..ومن هو شرارة ..يلي روج للمشروع بحرارة".

واضطربت أوراق إدارة النصر وحساباتها بعد الهزائم المتتالية للفريق وتراجع مستوى اللاعبين، فيما يلوح البعض بأن الإطاحة بالمدرب البرتغالي فيتوريا باتت قريبة بعد الفشل في مبارياته الأخيرة.

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أحدث التعليقات

محمد خلوفه
نهايه متوقعه لكل مفسد في الارض قواكم الله وحماكم يارجال أمننا ...
ابو وليد
من كذا واردى ان شاء الله -- فريق ابو خرقه من كثر ماهو متعود على الدفع الرباعي ومنحه بطولات بواسطه حكام الغفله مثل ذا الحكم صاحب يد دلهوم -- يقولون لاتتعبون نفسكم الحكم بيجيب لكم النتيجه بس ماظبطت معاهم اليوم
ع. س. ع
اقول توامبا دعس على لحيك
ع. س. ع
يد دلهوم حاول بكل ما أوتي من قوة ومن ظلم للتعاون أن يدفع النصر لكن الله سبحانة وتعالى قال قولة والهويش اسأل الله ان ينتقم منة ومن اللي على شاكلتة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخائن للأمانة وفاسد غشاش
ع. س. ع
طبخا طبختية يا رفلة اكلية من هذا واردى يا بنو فقر من عاش بالحيلة مات بالقهر والفقر القم يا وضيع إذا أراد الله شي لا الهويش ولا غيرة يقدر يمنعة وانت يا هويش يد دلهوم انت ظالم الله ينتقم منك عاجلاً غير آجل

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