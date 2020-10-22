«جستنيه» يطقطق على النصر: «كله من شرارة اللي روج للمشروع بحرارة»

ماجد محمد (صدى):
فتح نادي النصر بهزيمته الثانية اليوم في الدوري بموسمه الجديد بابًا من الانتقادات اللاذعة والهجوم على خلفية تدهور مستوى الفريق منذ إضاعة دوري أبطال أسيا في نسخته الأسهل على الإطلاق.
وعلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على هزيمة النصر أمام التعاون، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت في الترويج لمشروع النصر بشكل مبالغ فيه.
وقال "جستنيه" عبر "تويتر" : "ااااااه على المشروع.. من روج لهذا المشروع .. اصبح مشروع شرارة.. بطولة اسيوية سهلة جداً ضاعت.. ستة نقاط سهلة جداً .. امام الفتح والتعاون برضه ضاعت.. كله من شرارة ..ومن هو شرارة ..يلي روج للمشروع بحرارة".
واضطربت أوراق إدارة النصر وحساباتها بعد الهزائم المتتالية للفريق وتراجع مستوى اللاعبين، فيما يلوح البعض بأن الإطاحة بالمدرب البرتغالي فيتوريا باتت قريبة بعد الفشل في مبارياته الأخيرة.