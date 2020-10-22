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سليمان العساف : المنتجات التركية يمكن استبدالها (فيديو)

Time منذ 3 دقائق
Views 1100
سليمان العساف : المنتجات التركية يمكن استبدالها (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي "سليمان العساف"، على ان مقاطعة المنتجات التركية لن تؤثر على الاقتصاد في المملكة.

وقال العساف خلال حديثه لقناة "العربية " : " لو تكلمت عن مقاطعة الصين نعم ستضر المواطنين والتجار ولا أحد يقدر أن يقاطع الصين.

وأضاف : تركيا تُصدر أقل من 3 مليار دولار وتستورد 2 مليار دولار من المملكة كما إنها تصدر منتجات يمكن استبدالها بسهولة.

وعن تأثير المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية بأي معاهدات عالمية، قال العساف " إن حكومة المملكة لكن تصدر أي قرار بمقاطعة المنتجات التركية، ولكن المقاطعة كانت من القطاع الشعبي والتجار والأسواق وبالتالي لن تضر أبدًا.

ويذكر أن هناك أسواق ومتاجر في المملكة، استبدلت المنتجات التركية بنظيرتها المصرية تضامنًا مع حملة المقاطعة الشعبية للبضائع التركية.

كما كشفت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها "أسواق عبد الله العثيم " و"تميمي "و"باندا "عن توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

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أحدث التعليقات

محمد خلوفه
نهايه متوقعه لكل مفسد في الارض قواكم الله وحماكم يارجال أمننا ...
ابو وليد
من كذا واردى ان شاء الله -- فريق ابو خرقه من كثر ماهو متعود على الدفع الرباعي ومنحه بطولات بواسطه حكام الغفله مثل ذا الحكم صاحب يد دلهوم -- يقولون لاتتعبون نفسكم الحكم بيجيب لكم النتيجه بس ماظبطت معاهم اليوم
ع. س. ع
اقول توامبا دعس على لحيك
ع. س. ع
يد دلهوم حاول بكل ما أوتي من قوة ومن ظلم للتعاون أن يدفع النصر لكن الله سبحانة وتعالى قال قولة والهويش اسأل الله ان ينتقم منة ومن اللي على شاكلتة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخائن للأمانة وفاسد غشاش
ع. س. ع
طبخا طبختية يا رفلة اكلية من هذا واردى يا بنو فقر من عاش بالحيلة مات بالقهر والفقر القم يا وضيع إذا أراد الله شي لا الهويش ولا غيرة يقدر يمنعة وانت يا هويش يد دلهوم انت ظالم الله ينتقم منك عاجلاً غير آجل

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