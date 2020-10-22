سليمان العساف : المنتجات التركية يمكن استبدالها (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي "سليمان العساف"، على ان مقاطعة المنتجات التركية لن تؤثر على الاقتصاد في المملكة.
وقال العساف خلال حديثه لقناة "العربية " : " لو تكلمت عن مقاطعة الصين نعم ستضر المواطنين والتجار ولا أحد يقدر أن يقاطع الصين.
وأضاف : تركيا تُصدر أقل من 3 مليار دولار وتستورد 2 مليار دولار من المملكة كما إنها تصدر منتجات يمكن استبدالها بسهولة.
وعن تأثير المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية بأي معاهدات عالمية، قال العساف " إن حكومة المملكة لكن تصدر أي قرار بمقاطعة المنتجات التركية، ولكن المقاطعة كانت من القطاع الشعبي والتجار والأسواق وبالتالي لن تضر أبدًا.
ويذكر أن هناك أسواق ومتاجر في المملكة، استبدلت المنتجات التركية بنظيرتها المصرية تضامنًا مع حملة المقاطعة الشعبية للبضائع التركية.
كما كشفت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها "أسواق عبد الله العثيم " و"تميمي "و"باندا "عن توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية.