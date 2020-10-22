الكهموس: البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إن المملكة حرصت على أن تكون مثالا يحتذى بها لمواجهة كافة التحديات.
وأضاف الكهموس خلال لقائه بالإخبارية :" المملكة حرصت على تبني دول مجموعة العشرين عدة مبادرات فريدة من نوعها والتي من شأنها تشكيل أفاق جديدة وتعزيز اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين ".
وأشار الكهموس:" من أبرز تلك المبادرات تبني أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين والذي أتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصين في دول مجموعة العشرين أهم تحديات الفساد ".
وتابع الكهموس:" تم الاتفاق علي البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق العالم في التغلب علي هذه التحديات ولتحقيق عالم أفضل للجميع ".