ابن زنان: "ما يحدث من إدارة النصر والمدرب مهزلة"

ماجد محمد (صدى):
هاجم المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عبدالله بن زنان، إدارة الفريق والمدرب روي فيتوريا، بعد الهزيمة أمام التعاون اليوم الخميس.
وقال ابن زنان : "فريق ناقص من د ٩ ، لا إفتكاك لا روح لا إحساس بالمسؤولية، مدرب يغير في مراكز اللاعبين، إدارة ومدرب لم يختاروا الأجانب ومراكزهم بدقة".
وتسائل: "من عوض جوليانو ؟ أين اللاعب ١٠ ؟ لماذا يغادر آل عباس؟ لماذا يعار الحراس ويبقى جونز ؟ موسى لماذا لم يرحل؟ " ، مضيفًا: "للأسف مايحدث من إدارة النصر والمدرب مهزلة".
وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.
وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.