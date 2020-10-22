«الدويش» يسخر من مستوى النصر: «فريق ناقص مدرب»

نواف السالم (صدى):
هاجم الناقد الرياضي محمد الدويش إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري بموسمه الجديد.
وقال "الدويش" عبر حسابه على "تويتر" فور انتهاء المباراة : "فريق ينقصه لاعب وفريق ينقصه مدرب"، في إشارة إلى نجاح التعاون بالفوز رغم النقص العددي بعد طرد أحد لاعبيه.
وانتهت مباراة النصر والتعاون اليوم بهدف للأخير دون رد، وسجّل ليندر تاوامبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من تمريرة عبدولاي ساني، ليفوز التعاون بـ 10 لاعبين فقط، إذ تم طرد ريان الموسى في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.
وخسر النصر مباراته الافتتاحية أمام الفتح بهدفين لهدف وهو مازاد الوضع سوءً؛ حيث بات فيتوريا مهددًا بالرحيل.