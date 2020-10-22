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فيتوريا في مرمى "الاتهام".. ونقاد: "بقاءه يعني ضياع كل المكتسبات"

Time منذ 29 دقيقة
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فيتوريا في مرمى "الاتهام".. ونقاد: "بقاءه يعني ضياع كل المكتسبات"

طلال الغامدي (صدى):
هاجم العديد من النقاد الرياضيين، مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها النصر خلال الفترة الماضية.

وحمّل النقاد، "فيتوريا" المسؤولية كاملة عن هزائم النصر المتتالية إذ خرج من الآسيوية ثم خسر أول جولتين في الدوري، بالإضافة إلى عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان: "طالما فيتوريا يرى بأنَّ الحلول لدى عبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري هي أكثر ممَّا لدى علي الحسن وخالد الغنَّام فلا تعليق" .

كما قال الإعلامي محمد شنوان العنزي: "من الجولة الماضية.. قلت فيتوريا " ماشي ماشي" ولكن وين الجرأة في أتخاذ القرار، لأ أحد يقول نقص عددي التعاون بـ " 10" لاعبين " فاز، فضلاً عن وأنت كامل في الآسيوية فزت عليه بشق الأنفس، بقاء فيتوريا .. ضياع لكل المكتسبات " .

وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.

وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.

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أحدث التعليقات

محمد خلوفه
نهايه متوقعه لكل مفسد في الارض قواكم الله وحماكم يارجال أمننا ...
ابو وليد
من كذا واردى ان شاء الله -- فريق ابو خرقه من كثر ماهو متعود على الدفع الرباعي ومنحه بطولات بواسطه حكام الغفله مثل ذا الحكم صاحب يد دلهوم -- يقولون لاتتعبون نفسكم الحكم بيجيب لكم النتيجه بس ماظبطت معاهم اليوم
ع. س. ع
اقول توامبا دعس على لحيك
ع. س. ع
يد دلهوم حاول بكل ما أوتي من قوة ومن ظلم للتعاون أن يدفع النصر لكن الله سبحانة وتعالى قال قولة والهويش اسأل الله ان ينتقم منة ومن اللي على شاكلتة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخائن للأمانة وفاسد غشاش
ع. س. ع
طبخا طبختية يا رفلة اكلية من هذا واردى يا بنو فقر من عاش بالحيلة مات بالقهر والفقر القم يا وضيع إذا أراد الله شي لا الهويش ولا غيرة يقدر يمنعة وانت يا هويش يد دلهوم انت ظالم الله ينتقم منك عاجلاً غير آجل

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