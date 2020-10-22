فيتوريا في مرمى "الاتهام".. ونقاد: "بقاءه يعني ضياع كل المكتسبات"

طلال الغامدي (صدى):
هاجم العديد من النقاد الرياضيين، مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها النصر خلال الفترة الماضية.
وحمّل النقاد، "فيتوريا" المسؤولية كاملة عن هزائم النصر المتتالية إذ خرج من الآسيوية ثم خسر أول جولتين في الدوري، بالإضافة إلى عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.
وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان: "طالما فيتوريا يرى بأنَّ الحلول لدى عبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري هي أكثر ممَّا لدى علي الحسن وخالد الغنَّام فلا تعليق" .
كما قال الإعلامي محمد شنوان العنزي: "من الجولة الماضية.. قلت فيتوريا " ماشي ماشي" ولكن وين الجرأة في أتخاذ القرار، لأ أحد يقول نقص عددي التعاون بـ " 10" لاعبين " فاز، فضلاً عن وأنت كامل في الآسيوية فزت عليه بشق الأنفس، بقاء فيتوريا .. ضياع لكل المكتسبات " .
وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.
وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.