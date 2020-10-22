أمانة عسير توضح آخر تطورات حريق جبل غلامة في تنومة

أبها (صدى):
أعلنت إمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو تبدأ في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة غداً صباحا.
وأضافت الإمارة أن المنطقة المتبقية مساحتها تقدر بـ 20%، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتنسيق المُحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.
في سياق متصل، وقف المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانيًّا على عمليات وخطط الدفاع المدني، والجهود المبذولة في إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير، وعلق قائلا : "لا نزال نتابع الحريق ونتطلع إلى مجهود أكثر بحيث ينتهي الحريق تمامًا.. بلا شك يوجد بؤر بسيطة لكن نخشى أن تنتقل بفعل الرياح إلى مواقع أخرى" .