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فهد الروقي: "هو مشروع تكويش بطولات وإلا هبوط"

Time منذ 51 دقيقة
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فهد الروقي: "هو مشروع تكويش بطولات وإلا هبوط"

نواف السالم (صدى):
علّق الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على هزيمة النصر الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام التعاون.

وأكد "الروقي"، أن مباراة اليوم تُعد خطوة أخرى من خطوات "المشروع"، مضيفًا:" ضاعت الأموال التي صرفت وأخطاء الهويش التي قللت الهزيمة "، في إشارة إلى حكم المباراة محمد الهويش.

وتسائل: " هو مشروع ( تكويش بطولات ) وإلا مشروع ( هبوط )؟ ".

وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.

وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.

يشار إلى أن التقارير تؤكد اقتراب رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن النصر، بعد النتائج السيئة له خلال الفترة الماضية، إذ واجه انتقادات عديدة بعد الخروج من البطولة الآسيوية وخسارة أول مباراة له في الدوري.

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أحدث التعليقات

محمد خلوفه
نهايه متوقعه لكل مفسد في الارض قواكم الله وحماكم يارجال أمننا ...
ابو وليد
من كذا واردى ان شاء الله -- فريق ابو خرقه من كثر ماهو متعود على الدفع الرباعي ومنحه بطولات بواسطه حكام الغفله مثل ذا الحكم صاحب يد دلهوم -- يقولون لاتتعبون نفسكم الحكم بيجيب لكم النتيجه بس ماظبطت معاهم اليوم
ع. س. ع
اقول توامبا دعس على لحيك
ع. س. ع
يد دلهوم حاول بكل ما أوتي من قوة ومن ظلم للتعاون أن يدفع النصر لكن الله سبحانة وتعالى قال قولة والهويش اسأل الله ان ينتقم منة ومن اللي على شاكلتة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخائن للأمانة وفاسد غشاش
ع. س. ع
طبخا طبختية يا رفلة اكلية من هذا واردى يا بنو فقر من عاش بالحيلة مات بالقهر والفقر القم يا وضيع إذا أراد الله شي لا الهويش ولا غيرة يقدر يمنعة وانت يا هويش يد دلهوم انت ظالم الله ينتقم منك عاجلاً غير آجل

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