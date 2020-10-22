فهد الروقي: "هو مشروع تكويش بطولات وإلا هبوط"

نواف السالم (صدى):
علّق الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على هزيمة النصر الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام التعاون.
وأكد "الروقي"، أن مباراة اليوم تُعد خطوة أخرى من خطوات "المشروع"، مضيفًا:" ضاعت الأموال التي صرفت وأخطاء الهويش التي قللت الهزيمة "، في إشارة إلى حكم المباراة محمد الهويش.
وتسائل: " هو مشروع ( تكويش بطولات ) وإلا مشروع ( هبوط )؟ ".
وهزم التعاون، النصر بهدف دون رد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري، على الرغم من خوضه اللقاء بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد ريان الموسى في الدقيقة 9.
وخسر النصر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.
يشار إلى أن التقارير تؤكد اقتراب رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن النصر، بعد النتائج السيئة له خلال الفترة الماضية، إذ واجه انتقادات عديدة بعد الخروج من البطولة الآسيوية وخسارة أول مباراة له في الدوري.