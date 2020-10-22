بالفيديو.. التعاون يهزم النصر بـ10 لاعبين فقط

ماجد محمد (صدى):
حقق نادي التعاون، فوزًا ثمينًا على النصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجّل ليندر تاوامبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من تمريرة عبدولاي ساني، ليفوز التعاون بـ 10 لاعبين فقط، إذ تم طرد ريان الموسى في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.
وبذلك يخسر النصر مباراته الثانية في دوري المحترفين، بعدما خسر أمام الفتح في الجولة الماضية، وبالتالي لم يحصل على أي نقاط حتى الآن.
وكان التعاون قد تعادل مع الفيصلي في الجولة الماضية، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط في الجولتين.
يشار إلى أن التقارير تؤكد اقتراب رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن النصر، بعد النتائج السيئة له خلال الفترة الماضية، إذ واجه انتقادات عديدة بعد الخروج من البطولة الآسيوية وخسارة أول مباراة له في الدوري.