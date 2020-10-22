«ساما»: 3 خطوات يجب اتباعها عند الحصول على شيك بدون رصيد

علي القحطاني (صدى):
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من تحرير شيكات بدون رصيد حتى لو كان الغرض من هذا الأمر الضمان أو الرهن.
وأكدت أن هذا الأمر جريمة تصل عقوبتها إلى : السجن 3 سنوات والتشهير، وغرامة تبلغ 50 ألف ريال.
ووجهت نصائح لمن يحصل على شيط بدون رصيد؛ حيث قالت : "في حال حصول على شيك بدون رصيد احتفظ بأصل الشيك واحصل على خطاب اعتراض من البنك".
والخطوة الثانية هي التقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يقع في نطاق دائرته مكان إقامة محرر الشيك (الساحب).
والخطوة الثالثة هي التقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب الحق الخاص