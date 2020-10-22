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«ساما»: 3 خطوات يجب اتباعها عند الحصول على شيك بدون رصيد

Time منذ ساعة
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«ساما»: 3 خطوات يجب اتباعها عند الحصول على شيك بدون رصيد

علي القحطاني (صدى):
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من تحرير شيكات بدون رصيد حتى لو كان الغرض من هذا الأمر الضمان أو الرهن.

وأكدت أن هذا الأمر جريمة تصل عقوبتها إلى : السجن 3 سنوات والتشهير، وغرامة تبلغ 50 ألف ريال.

ووجهت نصائح لمن يحصل على شيط بدون رصيد؛ حيث قالت : "في حال حصول على شيك بدون رصيد احتفظ بأصل الشيك واحصل على خطاب اعتراض من البنك".

والخطوة الثانية هي التقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يقع في نطاق دائرته مكان إقامة محرر الشيك (الساحب).

والخطوة الثالثة هي التقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب الحق الخاص

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أحدث التعليقات

محمد خلوفه
نهايه متوقعه لكل مفسد في الارض قواكم الله وحماكم يارجال أمننا ...
ابو وليد
من كذا واردى ان شاء الله -- فريق ابو خرقه من كثر ماهو متعود على الدفع الرباعي ومنحه بطولات بواسطه حكام الغفله مثل ذا الحكم صاحب يد دلهوم -- يقولون لاتتعبون نفسكم الحكم بيجيب لكم النتيجه بس ماظبطت معاهم اليوم
ع. س. ع
اقول توامبا دعس على لحيك
ع. س. ع
يد دلهوم حاول بكل ما أوتي من قوة ومن ظلم للتعاون أن يدفع النصر لكن الله سبحانة وتعالى قال قولة والهويش اسأل الله ان ينتقم منة ومن اللي على شاكلتة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخائن للأمانة وفاسد غشاش
ع. س. ع
طبخا طبختية يا رفلة اكلية من هذا واردى يا بنو فقر من عاش بالحيلة مات بالقهر والفقر القم يا وضيع إذا أراد الله شي لا الهويش ولا غيرة يقدر يمنعة وانت يا هويش يد دلهوم انت ظالم الله ينتقم منك عاجلاً غير آجل

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