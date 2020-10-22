إغلاق منشأة صحية مخالفة في القصيم 

القصيم (صدى):
أصدرت صحة القصيم قرارا بإغلاق مركزا طبياً خاصاً، بعد رصد اللجان المعنية وجود مخالفة ممارسة أعمال« التغذية العلاجية » دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأكدت الشؤون الصحية بالقصيم على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية بالممارسات العلاجية، وان الجولات الميدانية للجان الطبية مستمرة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (343.774) حالة، كما سُجلت (466) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330.181) حالة.