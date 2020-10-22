رئيس نادي الإبل يُعلن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

طلال الغامدي (صدى):
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن حثلين، عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، ضمن فعاليات مهرجان المؤسس في نسخته الخامسة.
وأكد أن الإعلان يأتي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والمشرف العام على نادي الإبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجداول وكافة التفاصيل في وقت لاحق.
وكشف في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية جديدة لفحص العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تضمن شفافية الإجراءات وتجعل الملاك شركاء حقيقيين في مكافحة هذه الآفة.