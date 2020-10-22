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5 إصابات في حادث انقلاب بالباحة

Time منذ 9 دقائق
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5 إصابات في حادث انقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعه 17:22 مساء اليوم الخميس بمنتصف عقبة حزنه بمحافظة بالجرشي.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود خمس إصابات بالموقع: إصابة خطيرة cpr توقف قلب وتنفس تم التدخل إسعافياً وعمل له الانعاش القلبي الرئوي لحين وصوله المستشفى وثلاث اصابات متوسطة.

وأردف: تم التدخل إسعافياً لهم ونقلت جميع الاصابات لمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بالجرشي فيما نقلت احدى الاصابات عن طريق اسعاف الصحة.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الأجهزة الذكية.

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أحدث التعليقات

زاير
هذي عمود انار يمشي .
زاير
كداب التصوير مافيه شئ .
المليليح
ماجد محمد لماذا تجاهل الحكم الفرنسي الرجوع للفار في مباراة النصر في بلنتي صريح. وحكم مباراة اليوم نزيه
المليليح
الله فك الهلال من أبها وأترك الهياط والكذب هذا طبع الطواقي يانفوز يانتحجج وندور عذر
مشاعل
الله يرحمهم بس مهم كانت مشاكل ﺍﻟام معا الأب الابناء مالهم ذنب 💔

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