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معلم يهادي جميع طلاب مدرسته بأجهزة ذكية ويثير الإعجاب 

Time منذ ساعة
Views 2138
معلم يهادي جميع طلاب مدرسته بأجهزة ذكية ويثير الإعجاب 

حمود العنزي (صدى):
في بادرة طيبة ومميزة، قام  المعلم حنيان المطيري بتقديم أجهزة ذكية لجميع طلاب المدرسة التي يعمل بها.

وأثارت بادرة المعلم الغير مستغربة إعجاب الطلاب  والمواطنين الذين أشادوا بطريقته اللافتة التي تهدف في المقام الأول  لتشجيع الطلاب على التعليم عن بعد وتحفيزهم على مذاكرة دروسهم من أجل تحقيق النجاح الباهر.

وكانت وزارة التعليم قررت استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسى الأول، حيث يتلقى الطلاب دروسهم إلكترونيا عبر منصة مدرستي.

ومن الجدير بالذكر أن أولياء أمور الطلبة طالبوا وزارة التعليم لإجراء الاخبتارات لأبنائهم عن بعد حفاظا على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

محمد خلوفه
نهايه متوقعه لكل مفسد في الارض قواكم الله وحماكم يارجال أمننا ...
ابو وليد
من كذا واردى ان شاء الله -- فريق ابو خرقه من كثر ماهو متعود على الدفع الرباعي ومنحه بطولات بواسطه حكام الغفله مثل ذا الحكم صاحب يد دلهوم -- يقولون لاتتعبون نفسكم الحكم بيجيب لكم النتيجه بس ماظبطت معاهم اليوم
ع. س. ع
اقول توامبا دعس على لحيك
ع. س. ع
يد دلهوم حاول بكل ما أوتي من قوة ومن ظلم للتعاون أن يدفع النصر لكن الله سبحانة وتعالى قال قولة والهويش اسأل الله ان ينتقم منة ومن اللي على شاكلتة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخائن للأمانة وفاسد غشاش
ع. س. ع
طبخا طبختية يا رفلة اكلية من هذا واردى يا بنو فقر من عاش بالحيلة مات بالقهر والفقر القم يا وضيع إذا أراد الله شي لا الهويش ولا غيرة يقدر يمنعة وانت يا هويش يد دلهوم انت ظالم الله ينتقم منك عاجلاً غير آجل

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