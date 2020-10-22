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شاهد.. خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف في وسائل التواصل

Time منذ 32 دقيقة
Views 1389
شاهد.. خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف في وسائل التواصل

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي والذي لاقى انتشارا واسعا.

وحول خطوات الإبلاغ عن المحتوى المتطرف عبر "تويتر" تبدأ باختيار الأيقونة الظاهرة في الفيديو أدناه، ثم اختيار "الإبلاغ عن تغريدة"، ثم "رسالة مسيئة أو ضارة"، ثم اختيار سبب البلاغ ثم تم البلاغ".

بينما "فيسبوك" فتبدأ الخطوات بالضغط على الأيقونة الظاهرة ثم اختيار "الإبلاغ عن منشور" ثم اختيار "سبب البلاغ" ثم التأكيد على قرار الإبلاغ".

والإبلاغ على "يوتيوب" يبدأ بالضغط على الأيقونة الظاهرة في الفيديو، ثم اختيار "سبب البلاغ"، ثم "التأكيد على البلاغ ".

ويأتي ذلك ضمن إجراءات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب التي لا تسمح لناشري المحتوى المتطرف باستغلال الوسوم في بث رسائلهم وأفكارهم المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تسهم في نشر ثقافة المؤامرة، وبث خطابات الكراهية، والترويج لوجهات النظر المتطرفة، والأخبار الزائفة المغلوطة، ما يثير التساؤلات عن إمكانية مواجهة المحتوى المتطرف على منصاتها سواء بواسطتها أو بواسطة الدول على اختلاف سياساتها، وكذا سياقات تلك المواجهة ومدى فاعليتها.

وتعكس جرائم الكراهية المنتشرة في عددٍ من الدول قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم الأحداث، والترويج للشائعات، ودفع المستخدمين إلى أقصى حالات التطرف كتلك التي تتضح في حالات القتل والتطهير العرقي.

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أحدث التعليقات

زاير
هذي عمود انار يمشي .
زاير
كداب التصوير مافيه شئ .
المليليح
ماجد محمد لماذا تجاهل الحكم الفرنسي الرجوع للفار في مباراة النصر في بلنتي صريح. وحكم مباراة اليوم نزيه
المليليح
الله فك الهلال من أبها وأترك الهياط والكذب هذا طبع الطواقي يانفوز يانتحجج وندور عذر
مشاعل
الله يرحمهم بس مهم كانت مشاكل ﺍﻟام معا الأب الابناء مالهم ذنب 💔

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