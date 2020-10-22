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بالفيديو.. رازفان: لماذا تجاهل الحكم العودة إلى "فار"؟

Time منذ 39 دقيقة
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بالفيديو.. رازفان: لماذا تجاهل الحكم العودة إلى "فار"؟

ماجد محمد (صدى):
أوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، أن الفريق لا يزال يعاني من الجاهزية الكاملة للمباريات، مؤكدًا أنه لا يزال يعد المجموعة كاملة.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الهلال وأبها، أن خصوم الهلال دائمًا يضيقون المساحات على الهلال وتأمين مناطقهم ويلعبون على الهجمات المرتدة؛ لذلك قد يحدث في أي وقت خطر على الهلال إذا لم يكن هناك تركيز تام.

وأشار "رازفان"، إلى أن أعراض فيروس كورونا المستجد التي أصابت بعض اللاعبين لا تزول في يوم وليلة، مضيفًا: " المتاعب بدت واضحة على كثير من اللاعبين ونحتاج للوقت".

كما انتقد عدم عودة حكم المباراة إلى تقنية الفار، متسائلًا عن السبب وراء تجاهل الحكم العودة إلى الفار ليحتسب "out" لنا بدلًا من ضدنا، مؤكدًا أن ضربة جزاء أبها غير صحيحة، مطالبًا بتوحيد القوانين التي تخص هذه التقنية.

وتعادل الهلال مع أبها، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره ضمك في 31 أكتوبر الجاري، في حين سيستضيف أبها نظيره الاتفاق في نفس اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير
هذي عمود انار يمشي .
زاير
كداب التصوير مافيه شئ .
المليليح
ماجد محمد لماذا تجاهل الحكم الفرنسي الرجوع للفار في مباراة النصر في بلنتي صريح. وحكم مباراة اليوم نزيه
المليليح
الله فك الهلال من أبها وأترك الهياط والكذب هذا طبع الطواقي يانفوز يانتحجج وندور عذر
مشاعل
الله يرحمهم بس مهم كانت مشاكل ﺍﻟام معا الأب الابناء مالهم ذنب 💔

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