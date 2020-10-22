جيوفينكو غير راضِ عن التحكيم: «قبل هدف أبها الكرة خرجت تماس» (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
انتقد لاعب الهلال جيوفينكو، حكم مباراة أبها، مشيرًا إلى أنه احتسب قرارات ضد فريقه دون أن يكون الخطأ عليهم.
وأضاف اللاعب عقب المباراة: "قبل هدف أبها خرجت الكرة رمية تماس ، واللي يتابع من أوروبا هذه اللقطات يستغرب ويقول ماذا يحدث !؟".
واستكمل:"حينما سجلنا هدفاً العام الماضي عاد الحكم للالتفات لنفس الحالة وألغى هدفا لنا بضربة تماس، اليوم تغيرت المعادلة بشكل غريب".
وتابع اللاعب وهو غاضبًا: "هذه اللقطات البسيطة لابد من المراجعة من الفار أكثر لتطوير الدوري السعودي".
وقال: "حاولنا الظفر بالنقاط الثلاث ولم نوفق في مباراة اليوم".