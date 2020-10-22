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جيوفينكو غير راضِ عن التحكيم: «قبل هدف أبها الكرة خرجت تماس» (فيديو)

Time منذ ساعة
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جيوفينكو غير راضِ عن التحكيم: «قبل هدف أبها الكرة خرجت تماس» (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
انتقد لاعب الهلال جيوفينكو، حكم مباراة أبها، مشيرًا إلى أنه احتسب قرارات ضد فريقه دون أن يكون الخطأ عليهم.

وأضاف اللاعب عقب المباراة: "قبل هدف أبها خرجت الكرة رمية تماس ، واللي يتابع من أوروبا هذه اللقطات يستغرب ويقول ماذا يحدث !؟".

واستكمل:"حينما سجلنا هدفاً العام الماضي عاد الحكم للالتفات لنفس الحالة وألغى هدفا لنا بضربة تماس، اليوم تغيرت المعادلة بشكل غريب".

وتابع اللاعب وهو غاضبًا: "هذه اللقطات البسيطة لابد من المراجعة من الفار أكثر لتطوير الدوري السعودي".

وقال: "حاولنا الظفر بالنقاط الثلاث ولم نوفق في مباراة اليوم".

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أحدث التعليقات

زاير
هذي عمود انار يمشي .
زاير
كداب التصوير مافيه شئ .
المليليح
ماجد محمد لماذا تجاهل الحكم الفرنسي الرجوع للفار في مباراة النصر في بلنتي صريح. وحكم مباراة اليوم نزيه
المليليح
الله فك الهلال من أبها وأترك الهياط والكذب هذا طبع الطواقي يانفوز يانتحجج وندور عذر
مشاعل
الله يرحمهم بس مهم كانت مشاكل ﺍﻟام معا الأب الابناء مالهم ذنب 💔

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