هواوي تطرح هاتف Mate 40 من تصميم " بورش " بسعر مميز " صور "

بكين (صدى):
أصدرت شركة هواوي إلى جانب سلسلة ميت 40 Mate 40، تشكيلة بتصميم خارجي منفصل من قبل شركة التصميم الشهير Porsche، والذي ينطلق تحت اسم Huawei Mate 40 RS.
وجاء الإصدار الخاص Huawei Mate 40 RS، باللونين الأبيض والأسود وهو يأتي بتصميم مختلفا عن الإصدار المحترف في السلسلة Pro +، حيث أن المظهر الدائري لإعدادات الكاميرا الخلفية، والتي تأتي في إعداد ثماني الإضلاع.
وتوافر هاتف Huawei Mate 40 RS، في أكبر خيارات ذواكر التخزين، حيث يأتي ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، مقابل سعر خيالي يبلغ 2300 يورو (أي ما يعادل 42,810 جنيها مصريا).
وتشارك هاتف Huawei Mate 40 RS، مع باقي هواتف السلسلة من حيث المواصفات، حيث جاءت بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية.
وقدم هاتف Huawei Mate 40 RS، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.