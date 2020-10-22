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إخماد حريقان نشبا في جبلين بفيفاء
منذ 30 دقيقة
1421
فيفاء (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني في فيفاء، من محاصرة وإخماد حادثي حريق نشبا في حشائش ومدرجات زراعية.
وأكد "مدني فيفا"، أن الحريق اندلع في جبل الدفر وجبل بقعة نيد مجبا، مشيرًا إلى عدم وقوع أي إصابات.
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أحدث التعليقات
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكفيه من الحادث الخرعه .. .. بس الشرطي جيد ..
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