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16 إصابة في حريق عمارة سكنية بالرياض

Time منذ 47 دقيقة
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16 إصابة في حريق عمارة سكنية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
باشرت خمس فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، صباح يوم الخميس حادث حريق في عمارة سكنية شرق الرياض، نتج عنه 16 إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 06:30 بوجود حريق في أحد العمائر السكنية، وتم توجيه خمس فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال ثمان دقائق إضافة لتواجد القيادة الميدانية بالموقع، إضافة إلى فرقة إسعافية داعمة من جهات أخرى وتبين وجود 16 إصابة منها 15 إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة متوسطة لمستشفى الإيمان.

وبعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الثامنة وعشر دقائق.

وقد تابع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي الحدث أول بأول والاتصال المباشر بالزملاء والقيادة الميدانية والتقارير، واطمأن سلامة الزملاء المسعفين المشاركين في الحدث ورجال الدفاع المدني والمصابين.

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أحدث التعليقات

نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكفيه من الحادث الخرعه .. .. بس الشرطي جيد ..

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