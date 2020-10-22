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رئيس الفتح يكشف كواليس رحيل "الوطيان": فضل الهلال.. وسنستفيد بقيمة العقد

Time منذ 35 دقيقة
Views 1545
رئيس الفتح يكشف كواليس رحيل "الوطيان": فضل الهلال.. وسنستفيد بقيمة العقد

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس نادي الفتح؛ سعد العفالق، عن كواليس تعاقد نادي الهلال مع حارس المرمى حبيب الوطيان خلال الساعات الماضية.

وأوضح "العفالق" أنهم دخلوا في مفاوضات مع " الوطيان" لتجديد تعاقده ولكنه فضّل الرحيل إلى صفوف الهلال.

وأضاف :"الوطيان رفض التجديد وفضّل خوض محطة احترافية جديدة والانضمام لصفوف الهلال لذا قررنا أن يستفد النادي مادياً وبيع ماتبقى من عقده الذي ينتهي منتصف الموسم الحالي".

ورفض رئيس النادي الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة، مضيفًا: "قمنا بما يمليه علينا واجبنا والتفكير في المصلحة العامة، والاستفادة من المبالغ التي تعود بالمنفعة على النادي".

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أحدث التعليقات

نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكفيه من الحادث الخرعه .. .. بس الشرطي جيد ..

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