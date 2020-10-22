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الاتحاد يرفض طلب النصر بإعارة فواز القرني

Time منذ ساعة
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الاتحاد يرفض طلب النصر بإعارة فواز القرني

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد رفضت طلب نظيرتها في نادي النصر، بإعارة فواز القرني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء طلب النصر، بعد تعاقد الاتحاد مع لاعب النصر حمد المنصور على سبيل الإعارة، وضم الاتحاد لاعبين آخرين من الفريق، على خلفية المصالحة التي تمت بينهما.

وتمسكت إدارة الاتحاد باستمرار "القرني" مع الفريق، إذ أنه من أهم عناصره، على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق مؤخرًا، في ظل تواجد البرازيلي مارسيلو جروهي.

يشار إلى أن فواز القرني كان قد شارك مع الاتحاد الموسم الماضي 2019-2020، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلال 12 مباراة فقط.

وشهدت الفترة الماضية، مصالحة بين فريقي النصر والاتحاد، بعد شكوى الاتحاد ضد النصر التي اتهمه فيها بالتفاوض سرًا مع لاعبين، وهو ما نفاه النصرلاحقًا.

وخسر الفريقان في أول مباراة لهما بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، بعدما انهزم الاتحاد من الاتفاق بهدفين دون رد، في حين انهزم النصر أمام الفتح بنفس النتيجة.

ويلتقي الاتحاد نادي الفتح يوم السبت القادم في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري، في حين سيواجه النصر التعاون اليوم الخميس، ضمن منافسات نفس الجولة.

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أحدث التعليقات

نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكفيه من الحادث الخرعه .. .. بس الشرطي جيد ..

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