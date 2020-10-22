بالصور.. إحالة مخالفين للإجراءات الاحترازية بـ"صحة الرياض" إلى الجهات المختصة

الرياض (صدى):
تواصل مديرية الشؤون الصحية بالرياض، تنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية كاستخدام الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وضبط المراقبون، مخالفين للإجراءات الاحترازية، حيث تم إحالتهم لوزارة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (343.774) حالة، كما سُجلت (466) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330.181) حالة.