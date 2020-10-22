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الصحة: 401 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 466 حالة

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الصحة: 401 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 466 حالة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (343.774) حالة، كما سُجلت (466) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330.181) حالة.

وأوضحت الصحة، أنه قد بلغ عدد الوفيات (5.250) حالة وذلك بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، مشيرةً إلى المدينة المنورة تصدرت الإصابات بـ 55 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الفسق شين ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالهم من اغبياء ، ليش ماخلوا واحد برا ........!!
الداهيه
للاسف جده كلها صهاريج... نصها نقل مياه.. والنص الثاني شفط ضراط... وكل وايت يملكه اجنبي باسم سعودي... مقارنه بالرياض..الفساد بجده لا يصدقه عقل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وامراضكم انتم وحيواناتكم القذرة النجسه ..

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