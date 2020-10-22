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شاهد.. انقلاب صهريج ماء على 3 مركبات بجدة

Time منذ 43 دقيقة
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شاهد.. انقلاب صهريج ماء على 3 مركبات بجدة

جدة (صدى):
وقع حادث مروري لصهريج ماء انقلب على ثلاث مركبات بدوار الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة، ما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 5 آخرون.

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن فِرَق إسعاف الهلال الأحمر باشرت نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف أبوزيد أن حالتين قد توفيتا وحالتين خطيرتان وأخرى متوسطة وحالتين تم التعامل معها في الموقع.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب هريج الماء على ثلاث مركبات بعد أن فقد السائق السيطرة، ما تسبب في تحطم عدة سيارات ووقوع وفيات وإصابات، فيما انسكب الماء في الطريق وتم اغلاقه.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الفسق شين ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالهم من اغبياء ، ليش ماخلوا واحد برا ........!!
الداهيه
للاسف جده كلها صهاريج... نصها نقل مياه.. والنص الثاني شفط ضراط... وكل وايت يملكه اجنبي باسم سعودي... مقارنه بالرياض..الفساد بجده لا يصدقه عقل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وامراضكم انتم وحيواناتكم القذرة النجسه ..

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