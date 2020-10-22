ليفربول يُعوض "فان دايك" بمدافع برايتون

وكالات (صدى):
قرّر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، تدعيم دفاع الفريق الإنجليزية بصفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأكدت تقارير بريطانية، أن يورجن كلوب وضع بن وايت مدافع نادي برايتون، على قائمة اللاعبين الذين سينضمون للريدز، خاصة بعد إصابة مدافعه الأساسي فيرجل فان دايك بقطع في الرباط الثليبي.
ومن المتوقع أن يطلب برايتون 50 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على رحيل لاعبه، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب.
يذكر أن ليفربول بدأ موسمه في الدوري الإنجليزي بانخفاض ملحوظ في مستواه المعتاد، وكان خسارته أمام آستون فيلا بسباعية هي أبرز النتائج السيئة التي حققها.