موبايلي تعلق علي إدانة مسؤولين سابقين بتقديم معلومات مضللة "فيديو"

الرياض (صدى):
علق خالد أبانمي الرئيس التنفيذي للمالية في موبايلي على إدانة مسؤولين بشركة موبايلي لتقديمهم معلومات مضللة لهيئة السوق المالية
وقال "أبانمي" في تصريحات تليفزيونية أن الإدارة السابقة في شركة موبايلي هي المسؤولة عن هذه العمليات ، و الشركة ليس عليها أي تأثيرات ، موضحا أن القرار ضد المسؤولين السابقين وليس ضد الشركة
وأضاف الرئيس التنفيذي للمالية في موبايلي أنشركة موبايلي حققت أعلي أرباح في الخمسة سنين الماضية مما يعكس كفاءة الشركة في العمليات التشغيلية.
وأشار أبانمي إلى أن مبيعات الانترنت شهدت زيادة واضحة بسبب تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة، مضيفا أن الشركة قدمت الكثير من المبادرات بدعم التعليم عن بعد
وأكد أن الشركة تمكنت من خلال شبكاتها بتغطية الارتفاع والطلب المتزايد للقطاع التعليمي أو الحكومي أو التجاري .
وفي وقت سابق ،أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات موبايلي لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).