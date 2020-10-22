خطوة واحدة تفصل بين الأهلي وداكوستا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، عن اقتراب انتقال المغربي مروان داكوستا إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت المصادر، أن لاعب الاتحاد السابق وافق على الانتقال إلى الاهلي، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة قريبًا.
وينتظر الأهلي أن يتوصل إلى اتفاق مع ساريتش على تخفيض قيمة الشرط الجزائي، ليحل داكوستا بيديلا عنه.
ويلتقي الأهلي نادي الوحدة اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما اقتنص أول 3 نقاط له في الموسم من الباطن، خلال الجولة الماضية.
وكانت بعض جماهير نادي الاتحاد قد طالبت بعودة اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق، بعدما رحل في ديسمبر الماضي.