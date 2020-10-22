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منها تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة من الخارج.. وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة لـ"الجوازات"

Time منذ 58 دقيقة
Views 1628
منها تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة من الخارج.. وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة لـ"الجوازات"

الرياض (صدى):
امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم)، مؤكدا سموه استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

واستمع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال التدشين لشرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقُصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الفسق شين ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالهم من اغبياء ، ليش ماخلوا واحد برا ........!!
الداهيه
للاسف جده كلها صهاريج... نصها نقل مياه.. والنص الثاني شفط ضراط... وكل وايت يملكه اجنبي باسم سعودي... مقارنه بالرياض..الفساد بجده لا يصدقه عقل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وامراضكم انتم وحيواناتكم القذرة النجسه ..

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