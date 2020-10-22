انتشار فيروس مثير للرعب في كوريا الشمالية

بيونج يانج (صدى):
حذرت كوريا الشمالية، من انتشار فيروس جديدة مًثير للرعب؛ لكنها أكدت أنه ليس له علاقة بإنفلونزا الخنازير.
وأخطرت كوريا الشمالية، منظمة الصحة العالمية لصحة حيوان، بأن حمى الخنازير الأفريقية أصابت مزرعة "بوكسانج" التعاونية في مقاطعة "تشاجانغ".
وأوضحت السلطات الكورية، أن 77 خنزيرًا ماتوا من أصل 99 من الخنازير، فيما تم إعدام بقية الحيوانات.
ويتسبب الفيروس الجديد، في مرض جميع الخنايز في المزرع وقد يؤدي إلى الإجهاض بينهم، فيما يستمر الفيروس في الانتشار بكوريا الشمالية.
يشار إلى أن فيروسات حمى الخنازير الأفريقية وما يتصل بها أو الفيروسات الأصفارية هي عائلة من الفيروسات و التي تصيب بالدرجة الأولى الخنازير، وكل فيروسات هذه العائلة مغلفة و بجينوم ثنائي سلسلة الدنا.
كما توجد عدة أنواع، البعض منها قادر على اٍصابة الاٍنسان.