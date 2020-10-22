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"دكة الأغوات" في المسجد النبوي لزمنين متباعدين
منذ ساعة
711
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الفسق شين ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالهم من اغبياء ، ليش ماخلوا واحد برا ........!!
الداهيه
للاسف جده كلها صهاريج... نصها نقل مياه.. والنص الثاني شفط ضراط... وكل وايت يملكه اجنبي باسم سعودي... مقارنه بالرياض..الفساد بجده لا يصدقه عقل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وامراضكم انتم وحيواناتكم القذرة النجسه ..
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