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أكثر من 120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي

Time منذ 19 دقيقة
Views 1304
أكثر من 120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
يعمل أكثر من 120 مهندساً وفنياً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إدارة النظام الصوتي للحرم المكي بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكونة بما يزيد عن 6 آلاف سماعة، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام محسن السلمي أن الإدارة تشرف على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية، أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى.

وأشار أن النظام الصوتي ينقل صوت المؤذن والإمام في الصلوات الخمس، والتقاط الصوت يتم من خلال لواقط بحساسية متطورة، تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف، وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي.

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أحدث التعليقات

جنتلمان الشتاء
امبراطورية التكنلوجيا المتطورة ومحيطات من الافكار الحديثة ورائدة الصناعة الرقمية الذكية بلا منازع انها اليابان فقط
سلام ي أغلى وطن
نعم ملكنا تاج على روسنا لا نريد ديمقراطية وكذب وخرابيط الله يحفظ لنا قيادتنا ....ولا احد يقول اني تاجر ولا تجيني شرهات اقسم بالله ما عندي الا راتبي لكن انام واصحى واهلي بخير الله يحفظ وطني ويديم لنا مليكنا وولي عهدنا والسلام
جنتلمان الشتاء
العلم عند الله سبحانه وتعالى
جنتلمان الشتاء
سبحان من له ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
الداهيه
انت طقعان كبه نيه و اكبر نصاب... اذا كنت تعرف حدد الوقت باليوم او بالشهر وقل المصيبه بالضبط... لاكن هذي حركات الدجالين... خذو هالتنجيم من الدجال طنف... انت يامن تقرأ الخبر.. خلال عام ستصيبك مصيبه..وسيأتيك مال...الخ كل هذا كلام عائم سيحدث لكل شخص مثل تنجيم ابراج المجلات .

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