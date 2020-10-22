اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مبارايات اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، عن حكام مباريات دوري المحترفين المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.
وتنطلق مباريات دوري المحترفين في إطار منافسات الجولة الثانية بـ3 مواجهات قوية، حيث يلعب الهلال مع أبها، ويحل النصر ضيفًا على التعاون، ويواجه الأهلي فريق الوحدة
ويقود ماجد الشمراني مباراة أبها ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويُساعده فهد العمري وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع خالد الجهني، وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ويُساعده عادل شراحيلي.
وكلف اتحاد القدم محمد الهويش بإدارة مباراة التعاون ضد النصر التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويُساعده خلف الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو محمد البريدي، ويُساعده محمد الشهري.
ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الأهلي و الوحدة والتي يديرها تركي الخضير، ويُساعده محمد العبكري وسعد الشبرمي، وعبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو سامي الجريس، ويُساعده عبدالعزيز البريه.