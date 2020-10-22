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اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مبارايات اليوم من دوري المحترفين

Time منذ 5 دقائق
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اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مبارايات اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، عن حكام مباريات دوري المحترفين المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

وتنطلق مباريات دوري المحترفين في إطار منافسات الجولة الثانية بـ3 مواجهات قوية، حيث يلعب الهلال مع أبها، ويحل النصر ضيفًا على التعاون، ويواجه الأهلي فريق الوحدة

ويقود ماجد الشمراني مباراة أبها ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويُساعده فهد العمري وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع خالد الجهني، وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ويُساعده عادل شراحيلي.

وكلف اتحاد القدم محمد الهويش بإدارة مباراة التعاون ضد النصر التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويُساعده خلف الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو محمد البريدي، ويُساعده محمد الشهري.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الأهلي و الوحدة والتي يديرها تركي الخضير، ويُساعده محمد العبكري وسعد الشبرمي، وعبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو سامي الجريس، ويُساعده عبدالعزيز البريه.

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أحدث التعليقات

سلام ي أغلى وطن
نعم ملكنا تاج على روسنا لا نريد ديمقراطية وكذب وخرابيط الله يحفظ لنا قيادتنا ....ولا احد يقول اني تاجر ولا تجيني شرهات اقسم بالله ما عندي الا راتبي لكن انام واصحى واهلي بخير الله يحفظ وطني ويديم لنا مليكنا وولي عهدنا والسلام
جنتلمان الشتاء
العلم عند الله سبحانه وتعالى
جنتلمان الشتاء
سبحان من له ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
الداهيه
انت طقعان كبه نيه و اكبر نصاب... اذا كنت تعرف حدد الوقت باليوم او بالشهر وقل المصيبه بالضبط... لاكن هذي حركات الدجالين... خذو هالتنجيم من الدجال طنف... انت يامن تقرأ الخبر.. خلال عام ستصيبك مصيبه..وسيأتيك مال...الخ كل هذا كلام عائم سيحدث لكل شخص مثل تنجيم ابراج المجلات .
جنتلمان الشتاء
اليابان أمة محترمة يحترمون انفسهم بمعنى الكلمة

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