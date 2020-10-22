مصرع وإصابة 4 أشخاص في جرائم قنص ارتكبتها مليشيات الحوثي "فيديو"

فهمي محمد (صدى):
ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية جراذم قنص، خلال الساعات الماضية، في محافظة الحديدة، ما أسفر عن قتل مدني وإصابة 3 آخرون بينهم طفلة.
تفصيلا، استهدفت الميليشيات بسلاح قناص الدشكا عيار 23، عمال مجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري وأدى إلى مقتل أحد الموظفين بعد تعرضه للإصابة في رأسه الذي انفصل عن جسده في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، وعلى إثرها قام عمال المجمع بنقل جثمانه إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.
كما أصيبت طفلة وامرأة، في عمليتي استهداف لقناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن، وفي منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، أصيبت امرأة أخرى تدعى حمودة عمر عبيد شامي، ذات الـ 25 عاماً، برصاص قناصة لذراع إيران وهي داخل منزلها، وأصيب أيضا شاب يعمل في مجمع سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.