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مصرع وإصابة 4 أشخاص في جرائم قنص ارتكبتها مليشيات الحوثي "فيديو"

Time منذ 42 دقيقة
Views 1424
مصرع وإصابة 4 أشخاص في جرائم قنص ارتكبتها مليشيات الحوثي "فيديو"

فهمي محمد (صدى):
ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية جراذم قنص، خلال الساعات الماضية، في محافظة الحديدة، ما أسفر عن قتل مدني وإصابة 3 آخرون بينهم طفلة.

تفصيلا، استهدفت الميليشيات بسلاح قناص الدشكا عيار 23، عمال مجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري وأدى إلى مقتل أحد الموظفين بعد تعرضه للإصابة في رأسه الذي انفصل عن جسده في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، وعلى إثرها قام عمال المجمع بنقل جثمانه إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.

كما أصيبت طفلة وامرأة، في عمليتي استهداف لقناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن، وفي منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، أصيبت امرأة أخرى تدعى حمودة عمر عبيد شامي، ذات الـ 25 عاماً، برصاص قناصة لذراع إيران وهي داخل منزلها، وأصيب أيضا شاب يعمل في مجمع سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.

 

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أحدث التعليقات

سلام ي أغلى وطن
نعم ملكنا تاج على روسنا لا نريد ديمقراطية وكذب وخرابيط الله يحفظ لنا قيادتنا ....ولا احد يقول اني تاجر ولا تجيني شرهات اقسم بالله ما عندي الا راتبي لكن انام واصحى واهلي بخير الله يحفظ وطني ويديم لنا مليكنا وولي عهدنا والسلام
جنتلمان الشتاء
العلم عند الله سبحانه وتعالى
جنتلمان الشتاء
سبحان من له ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
الداهيه
انت طقعان كبه نيه و اكبر نصاب... اذا كنت تعرف حدد الوقت باليوم او بالشهر وقل المصيبه بالضبط... لاكن هذي حركات الدجالين... خذو هالتنجيم من الدجال طنف... انت يامن تقرأ الخبر.. خلال عام ستصيبك مصيبه..وسيأتيك مال...الخ كل هذا كلام عائم سيحدث لكل شخص مثل تنجيم ابراج المجلات .
جنتلمان الشتاء
اليابان أمة محترمة يحترمون انفسهم بمعنى الكلمة

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