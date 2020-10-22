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تريساكو: أخطاء الحكام السعوديون في الجولة الأولى لا تذكر

Time منذ ساعة
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تريساكو: أخطاء الحكام السعوديون في الجولة الأولى لا تذكر

طلال الغامدي (صدى):
قال الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن كلّ نادٍ بدوري المحترفين سيُسمح له هذا الموسم بطلب 7 حكام أجانب فقط، لافتًا إلى أنَّ الجولة الثانية من الدوري ستكون بقيادة حكام سعوديين.

وأضاف تريساكو ، من المستحيل جلب حكام أجانب مميزين خلال الفترة الحالية لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لأنَّ هناك مباريات دولية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.

وأشار إلى أنَّ تكلفة طاقم الحكام الأجنبي الواحد تصل لـ160 ألف ريال، كما أنه أشاد بأداء الحكام السعوديين في الجولة الأولى، مضيفا أن في الجولة الأولى الأخطاء التي وقع فيها الحكام السعوديون لا تذكر، وعلق قائلا: " نحن سعداء، وجميع الإحصائيات تُثبت أنَّ مستويات الحكام الأجانب كانت متقاربة مع مستويات الحكام السعوديين" .

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أحدث التعليقات

سلام ي أغلى وطن
نعم ملكنا تاج على روسنا لا نريد ديمقراطية وكذب وخرابيط الله يحفظ لنا قيادتنا ....ولا احد يقول اني تاجر ولا تجيني شرهات اقسم بالله ما عندي الا راتبي لكن انام واصحى واهلي بخير الله يحفظ وطني ويديم لنا مليكنا وولي عهدنا والسلام
جنتلمان الشتاء
العلم عند الله سبحانه وتعالى
جنتلمان الشتاء
سبحان من له ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
الداهيه
انت طقعان كبه نيه و اكبر نصاب... اذا كنت تعرف حدد الوقت باليوم او بالشهر وقل المصيبه بالضبط... لاكن هذي حركات الدجالين... خذو هالتنجيم من الدجال طنف... انت يامن تقرأ الخبر.. خلال عام ستصيبك مصيبه..وسيأتيك مال...الخ كل هذا كلام عائم سيحدث لكل شخص مثل تنجيم ابراج المجلات .
جنتلمان الشتاء
اليابان أمة محترمة يحترمون انفسهم بمعنى الكلمة

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