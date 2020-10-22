تريساكو: أخطاء الحكام السعوديون في الجولة الأولى لا تذكر

طلال الغامدي (صدى):
قال الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن كلّ نادٍ بدوري المحترفين سيُسمح له هذا الموسم بطلب 7 حكام أجانب فقط، لافتًا إلى أنَّ الجولة الثانية من الدوري ستكون بقيادة حكام سعوديين.
وأضاف تريساكو ، من المستحيل جلب حكام أجانب مميزين خلال الفترة الحالية لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لأنَّ هناك مباريات دولية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.
وأشار إلى أنَّ تكلفة طاقم الحكام الأجنبي الواحد تصل لـ160 ألف ريال، كما أنه أشاد بأداء الحكام السعوديين في الجولة الأولى، مضيفا أن في الجولة الأولى الأخطاء التي وقع فيها الحكام السعوديون لا تذكر، وعلق قائلا: " نحن سعداء، وجميع الإحصائيات تُثبت أنَّ مستويات الحكام الأجانب كانت متقاربة مع مستويات الحكام السعوديين" .