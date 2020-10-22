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نزيف الخسائر يضرب شركات ورجال أعمال أتراك بسبب حملة المقاطعة لمنتجاتهم

Time منذ ساعة
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نزيف الخسائر يضرب شركات ورجال أعمال أتراك بسبب حملة المقاطعة لمنتجاتهم

ماجد القزيز (صدى):
دفعت حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية رجال أعمال وتجار وشركات لمهاجمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وندد رجال الأعمال والتجار بسياسات النظام التركي التي تتعمد التدخل في الشؤون الداخلية بالدول العربية، مؤكدين أن حملة المقاطعة لمنتجاتهم أدت لإفلاسهم وتضررهم مادياً.

وفي نفس السياق، حذر مسؤولون في مجلس المصدرين الأتراك ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، من تداعيات هذه المقاطعة على اقتصاد بلادهم، مؤكدين أن المملكة تعد سوق مهم لصادراتهم.

وطالب المصدرون ورجاء الأعمال الأتراك بضرورة إيجاد حل لمنع الخسائر التي يتعرضون لها،مشددين على أهمية تغيير سياسات أردوغان المعادية للدول العربية.

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أحدث التعليقات

سلام ي أغلى وطن
نعم ملكنا تاج على روسنا لا نريد ديمقراطية وكذب وخرابيط الله يحفظ لنا قيادتنا ....ولا احد يقول اني تاجر ولا تجيني شرهات اقسم بالله ما عندي الا راتبي لكن انام واصحى واهلي بخير الله يحفظ وطني ويديم لنا مليكنا وولي عهدنا والسلام
جنتلمان الشتاء
العلم عند الله سبحانه وتعالى
جنتلمان الشتاء
سبحان من له ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
الداهيه
انت طقعان كبه نيه و اكبر نصاب... اذا كنت تعرف حدد الوقت باليوم او بالشهر وقل المصيبه بالضبط... لاكن هذي حركات الدجالين... خذو هالتنجيم من الدجال طنف... انت يامن تقرأ الخبر.. خلال عام ستصيبك مصيبه..وسيأتيك مال...الخ كل هذا كلام عائم سيحدث لكل شخص مثل تنجيم ابراج المجلات .
جنتلمان الشتاء
اليابان أمة محترمة يحترمون انفسهم بمعنى الكلمة

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