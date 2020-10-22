النفط يتراجع بفعل زيادة في مخزونات البنزين الأمريكية

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط شكل طفيف اليوم الخميس بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، وذك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الشمالية وأوروبا، بحسب ما نشرت "رويترز".
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا، بما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 41.72 دولار للبرميل بعد أن خسرت 3.3 بالمئة أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.