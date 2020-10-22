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النفط يتراجع بفعل زيادة في مخزونات البنزين الأمريكية

Time منذ 3 ساعات
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النفط يتراجع بفعل زيادة في مخزونات البنزين الأمريكية

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط شكل طفيف اليوم الخميس بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، وذك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الشمالية وأوروبا، بحسب ما نشرت "رويترز".

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا، بما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 41.72 دولار للبرميل بعد أن خسرت 3.3 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ههههههههه جالس يستفدغ الفقراوية.... زادوا راتبه الموسم الماضي بعد هزيمة الفيصلي الشهيرة.....والان يزيدون راتبه....وكل ما اراد الحلب حلب هذه البقرة الصفراء
محمد يوسف
مقاطعة ممتازة جدا جدا ، ولو إنها متأخرة شوي ولكن لا بأس. الأهم الآن النظر في وضع فرنسا ومحاربتها للإسلام والمسلمين ، يجب القيام بحملة مقاطعة على فرنسا .
algernaas4
كذب المنجمون ولوصدقوا المفروض صحافتنا الإسلامية ماتنشر مثل هذي المواضيع اللي تجعل الجهال و من عنده شك أو ضعيف دينيا تصديقهم ومتابعة أخبارهؤلاء المنجمون
ع. س. ع
اجلدهم يا عدنان الفقراوية عرهم وافضحهم مع انهم انكشفو أمام العالم فريق لا يحقق شيء نزية الا من تحت الطاولة ومن المكاتب فريق الدسائس والمؤامرات واللجان لكن سبحان الله ربك موجود خذلهم وانذلو وأنهانو لكن كمان يجادلون بالعربي فريق بدون كرامة اللي اختشو ماتو والضرب في الميت حرام
ابو محمد 😎 ✍️
( كذب المنجمون ولو صدقوا ) .. .. الله يكفينا شر من به شر .. آمين ..

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