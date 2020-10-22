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اقتران القمر مع كوكب المشتري بعد الغروب بسماء المملكة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1401
اقتران القمر مع كوكب المشتري بعد الغروب بسماء المملكة

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد في سماء المملكة والوطن العربي، اليوم، اقتران القمر مع كوكب المشتري، وذلك بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر تويتر، أن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة أعلى القمر للراصد بالعين المجردة، وعند رؤية الكوكب من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة.

وأضاف أبو زاهرة أنه يمكن أيضًا رؤية حلقات كوكب زحل من خلال التلسكوب فقط، و خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب، نتيجة دوران الأرض حول محورها، لافتا إلى أن غدًا الجمعة سيلاحظ أن القمر ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ههههههههه جالس يستفدغ الفقراوية.... زادوا راتبه الموسم الماضي بعد هزيمة الفيصلي الشهيرة.....والان يزيدون راتبه....وكل ما اراد الحلب حلب هذه البقرة الصفراء
محمد يوسف
مقاطعة ممتازة جدا جدا ، ولو إنها متأخرة شوي ولكن لا بأس. الأهم الآن النظر في وضع فرنسا ومحاربتها للإسلام والمسلمين ، يجب القيام بحملة مقاطعة على فرنسا .
algernaas4
كذب المنجمون ولوصدقوا المفروض صحافتنا الإسلامية ماتنشر مثل هذي المواضيع اللي تجعل الجهال و من عنده شك أو ضعيف دينيا تصديقهم ومتابعة أخبارهؤلاء المنجمون
ع. س. ع
اجلدهم يا عدنان الفقراوية عرهم وافضحهم مع انهم انكشفو أمام العالم فريق لا يحقق شيء نزية الا من تحت الطاولة ومن المكاتب فريق الدسائس والمؤامرات واللجان لكن سبحان الله ربك موجود خذلهم وانذلو وأنهانو لكن كمان يجادلون بالعربي فريق بدون كرامة اللي اختشو ماتو والضرب في الميت حرام
ابو محمد 😎 ✍️
( كذب المنجمون ولو صدقوا ) .. .. الله يكفينا شر من به شر .. آمين ..

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