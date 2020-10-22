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ميشال حايك يثير الجدل بتوقعاته الجديدة

Time منذ 9 دقائق
Views 1425
ميشال حايك يثير الجدل بتوقعاته الجديدة

وكالات (صدى):
طفت توقعات ميشال حايك على السطح مجددا، حيث تحدث عن عملية خطيرة ستقوم بها إيران، تسبب ارتدادات عالمية بعيدة المدى، وتوقع أن هناك أعجوبة إنقاذية كبيرة ستحصل في لبنان تحمل بشائر إنقاذ لبنان من شلله

وقال حايك خلال لقائه في برنامج تلفزيوني أنّ أموال اللبنانيين "ستعود كما اختفت"، موضحا ان "الدولار في السوق السوداء وفي كل الأسواق سيكون "فريش"

وعن كورونا، قال حايك "العلاج بسيط حتى لا أقول سخيف. وبعد هذه الهزيمة، ستفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولاً إلى اليوم".

وأضاف : "نحن في جهنّم منذ سنة، والآن أصبحنا في طريق العودة منها، وما نحتاجه بعد هو سنة تقريباً"، وتوقع أن " معاهدات السلام التي وقّعت والتي ستوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم من أكثر من موقع".

ورأى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لما بعد آية صوفيا وردات فعل ومفاعيل رجعية على قراره الأول المتعلّق بآية صوفيا، مضيفا : "صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرنسيس والأمير محمد بن سلمان".

كما تحدث عن "عملية ثأرية انتقامية خطيرة في إيران تحمل اسم قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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طيب

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